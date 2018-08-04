Хацкевич про гру Динамо-Шахтар: володіти м'ячем - не значить перемагати

Головний тренер київської команди прокоментував перемогу над гірниками.

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич поділився своєю думкою про перемогу над донецьким «Шахтарем» (1:0) в матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

- Недавно грали з «Шахтарем» і з нашого боку йде позиційна оборона і перехід в атаку. Моментів багато не буває, але володіти м'ячем не значить перемагати. Грати без м'яча і терпіти – це треба вміти. Так, є певні проблеми в атаці, бракує пасу і хотілося б освіжити лінію, наприклад, але в обороні відпрацьовують всі. Хлопцям велике спасибі і всіх нас з перемогою, - зазначив Хацкевич на післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

На питання про те, чи встигне команда відновитися до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів проти чеської «Славії», фахівець зауважив:

- Торік у нас був такий самий графік, і зараз йде п'ятиденний цикл. Зараз більше роботи у медичного штабу, хлопці – професіонали і знають, як відновлюватися. Готуватися до «Славії» почнемо з неділі.

Стосовно ситуації з Пиваричем тренер зазначив:

- Він щойно прибув і зіграв тайм за молодіжну команду, у нього було два тижні відпустки. Сідклей відіграв 90 хвилин, і він в кращому стані зараз, ніж Піваріч, набирає форму. Плюс не забувайте, що у нас є і грає Микола Морозюк.

А на питання про те, що три заміни були в матчі, і всі три центральних півзахисника - чого хотіли додати, зазначив:

- Коли змінювали центр поля, то хотіли більше контролю м'яча. Гармаш чудово вийшов і відіграв, Че Че зберігав м'яч і додав спокою. Андрієвський чудово увійшов у гру. Основна небезпека «Шахтаря» виходила з центру поля і хлопці з перших хвилин виконали багато роботи без м'яча.

Нарешті, на зауваження про те, що Шапаренко не було навіть у запасі, підкреслив:

- У нас є обойма футболістів, 22 людини, і він працює разом з усіма. Плюс була травма і є певна боязнь самого футболіста. Але з неділі він і інші хлопці будуть готуватися до Ліги чемпіонів.