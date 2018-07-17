ФІФА вивчить питання появи Вукоєвича в роздягальні збірної Хорватії

Дискваліфікований тренер команди з'явився на загальному фото в роздягальні команди після фіналу ЧС-2018.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вивчає обставини появи Огнена Вукоєвича в роздягальні збірної Хорватії після фіналу чемпіонату світу.

– ФІФА вивчає це питання. Більше коментарів у нас немає, – сказали "Спорт-Експрес" в прес-службі ФІФА.

Фінал світової першості відбувся 15 липня. Хорватська команда програла Франції з рахунком 2:4. Після гри в мережі з'явилася фотографія з президентом РФ Путіним і хорватськими гравцями, зроблена в роздягальні команди, де також присутній 34-річний Вукоєвич.

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Колишній півзахисник збірної Хорватії Вукоєвич раніше був виключений зі складу хорватської делегації і позбавлений акредитації у зв'язку з появою відеоролика після перемоги над Росією в 1/4 фіналу чемпіонату світу (2:2, 4:3 – пенальті).

Відео зі словами Вукоєвіча широко тиражувалася в ЗМІ. Захисник команди Хорватії Домагой Віда, який сидів поруч з Вукоєвичем й вигукнувший "Слава Україні!", отримав від ФІФА попередження.