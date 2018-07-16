Мер Парижа: коли всі погляди прикуті до фіналу ЧС в Москві, я думаю про Сенцова

Мер Парижа закликала звернути увагу на незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Мер Парижа Анн Ідальго закликала звернути увагу на незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, не забуваючи про нього під час фіналу ЧС-2018.

«Коли всі погляди світу прикуті до фіналу чемпіонату світу в Москві, я дуже сильно думаю про Олега Сенцова. Український режисер знаходиться в ув'язненні 4 роки і проводить голодування протягом 2 місяців», – написала Ідальго в твіттері і додала хештег #FreeSentsov.

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У п'ятницю, 13 липня, Сенцову виповнилося 42 роки. Його голодування триває вже 64 дні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування сина.