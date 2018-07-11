Збірна Хорватії обіграла Англію і вперше в історії вийшла у фінал ЧС

Матч завершився у додатковий час з рахунком 2:1.

На чемпіонаті світу з футболу завершився другий півфінальний матч, в якому зустрічалися збірні Хорватії та Англії.

Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Англійці мали повну перевагу в першому таймі і вже на початку гри, на 5-й хвилині, Кіран Тріппьє чудовим ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі. Після цього англійці мали ще чимало моментів для того, щоб збільшити свою перевагу, але перевага команди так і залишилася мінімальною.

А після перерви хорвати різко накрутили темп і повністю змінили гру. А на 68-й хвилині зрівняв рахунок у грі Іван Перішич.

Вирішальний момент у матчі стався на 109-й хвилині, вже в додатковий час, коли Маріо Манджукич скористався пасом верхом з глибини і, вийшовши один на один з воротарем англійців Пікфордом пробив повз голкіпера - точно в сітку воріт - 2:1.

Таким чином, збірна Хорватії вперше в своїй історії вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу.

У вирішальному матчі у неділю, 15 липня, збірна Хорватії зіграє з командою Франції.

Днем раніше команда Англії в матчі за 3-е місце зіграє з командою Бельгії.

Чемпіонат світу проходить з 14 червня по 15 липня.