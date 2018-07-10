Відомий спортивний оглядач розкритикував "щедру" пропозицію ФФУ Вукоєвичу

На думку спортивного журналіста, ФФУ таким чином штовхає Вукоєвича на конфлікт із федерацією футболу його рідної країни.

Український спортивний журналіст Микола Несенюк розкритикував керівника ФФУ Андрія Павелка за обіцянку видати Огнєну Вукоєвичу 15 тисяч швейцарських франків та влаштувати на роботу до очолюваної ним федерації після скандалу з відомим відео.

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"Почнемо з роботи – Огнєн Вукоєвич працює за контрактом менеджером у київському "Динамо". Перед фінальним турніром Кубку світу він попросив президента "Динамо" відпустити його до національної збірної. Ігор Суркіс не вагався ні хвилини, знаючи що таке для хорватів їхня національна команда. І це нормально – у "Динамо" завжди йдуть назустріч своїм працівникам, на що ті відповідають взаємністю. То що, Андрій Павелко цього не знав? Не підказали численні радники, що Вукоєвич вже працевлаштований без його допомоги?", - пише Несенюк у своїй колонці на сайті Обозреватель.

Також, на його думку, відшкодування 15 тисяч франків є сумнівною пропозицією з погляду законності.

"А 15 тисяч франків? Із якої такої каси президент громадської організації, якою є ФФУ, збирався дістати цю суму? Чи може він пообіцяв заплатити Вукоєвичу із власної кишені? Можливо, у Великій Британії справді не знають усіх тонкощів значення слів "Слава Україні!". Зате там добре тямлять у фінансах! Будь-який британський чиновник, який би пообіцяв іноземному футболісту 15 тисяч франків вже за кілька годин сидів би на допиті і пояснював, що саме він мав на увазі!", - обурюється журналіст.

Також Несенюк цікавиться, яку саме юридичну допомогу хоче надати президент ФФУ Огнєну Вукоєвичу у міжнародному спортивному суді, підкреслюючи, що футболіст про жодну допомогу не просив.

"У цій установі Огнєн може судитися лише із Хорватською футбольною федерацією. Коли, звісно, захоче. Поки що Вукоєвич такого наміру не висловлював. То виходить, що ФФУ штовхає Вукоєвича на конфлікт із федерацією футболу його рідної країни та ще й обіцяє допомогти?", - зазначає журналіст.