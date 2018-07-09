Збірна Іспанії призначила нового головного тренера після поразки на ЧС-2018
15:47, 09 липня 2018Футбол
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Наставником збірної став Луїс Енріке, який до цього тренував "Барселону".
Луїс Енріке / REUTERS
Королівська федерація футболу Іспанії офіційно оголосила, що Луїс Енріке став головним тренером збірної країни.
Контракт розрахований на два роки, тобто на відбірковий цикл і фінальну частину Євро-2020, повідомляє офіційний твіттер організації.
Попереднім місцем роботи Луїса Енріке була «Барселона». Тренер залишив каталонський клуб після закінчення сезону-2016/17.
Луїс Енріке раніше також працював в італійській «Ромі» та іспанській «Сельті».
Як повідомляв УНІАН, збірна Іспанії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2018, однак у матчі за вихід у чвертьфінал поступилася по пенальті збірній Росії.
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