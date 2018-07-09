Збірна Іспанії призначила нового головного тренера після поразки на ЧС-2018

Наставником збірної став Луїс Енріке, який до цього тренував "Барселону".

Королівська федерація футболу Іспанії офіційно оголосила, що Луїс Енріке став головним тренером збірної країни. Контракт розрахований на два роки, тобто на відбірковий цикл і фінальну частину Євро-2020, повідомляє офіційний твіттер організації. Попереднім місцем роботи Луїса Енріке була «Барселона». Тренер залишив каталонський клуб після закінчення сезону-2016/17. Луїс Енріке раніше також працював в італійській «Ромі» та іспанській «Сельті». Як повідомляв УНІАН, збірна Іспанії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2018, однак у матчі за вихід у чвертьфінал поступилася по пенальті збірній Росії.

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