Збірна Іспанії призначила нового головного тренера після поразки на ЧС-2018

15:47, 09 липня 2018
Футбол
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Луїс Енріке / REUTERS

Контракт розрахований на два роки, тобто на відбірковий цикл і фінальну частину Євро-2020, повідомляє офіційний твіттер організації.

Попереднім місцем роботи Луїса Енріке була «Барселона». Тренер залишив каталонський клуб після закінчення сезону-2016/17.

Луїс Енріке раніше також працював в італійській «Ромі» та іспанській «Сельті».

Як повідомляв УНІАН, збірна Іспанії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2018, однак у матчі за вихід у чвертьфінал поступилася по пенальті збірній Росії.

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Теги: #збірна Іспанії з футболу#Луїс Енріке