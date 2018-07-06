"Манчестер Юнайтед" включився в боротьбу з "Ювентусом" за Роналду

10:49, 06 липня 2018
Футбол
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Роналду вигравав Лігу чемпіонів у складі "Манчестер Юнайтед" / Reuters

Гравець раніше виступав в команді і манчестерський клуб готовий запропонувати ще один контракт КріРо, пише The Sun.

"Юнайтед" також не лякає зарплата Роналду в 500 тисяч фунтів на тиждень. Разом з тим, в клубі визнають, що насторожує факт поганих відносин гравця з тренером Жозе Моуріньо, які склалися в часи роботи останнього в "Реалі".

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Напередодні надійшла інформація, що Роналду готовий грати в італійському "Ювентусі" з Турину. І вже нібито підписав особистий контракт з італійською командою. Тепер залишилося домовитися керівникам двох клубів. "Ювентус" вже нібито запропонував "Реалу" компенсацію в розмірі 120 млн. євро за гравця.

Як повідомляв УНІАН, Роналду вперше згадав про відхід з "Реалу" в день фіналу Ліги чемпіонів-2018, відразу після гри "Реал" - "Ліверпуль" в Києві, на НСК "Олімпійський". Це не сподобалося партнерам по команді, капітан "Реала" Серхіо Рамос зробив зауваження футболістові.

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Теги: #Ювентус#Кріштіану Роналду#Реал Мадрид