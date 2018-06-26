На чемпіонаті світу з футболу-2018 зіграний перший матч без забитих голів
18:56, 26 червня 2018Футбол
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Збірні Франції та Данії спокійно вийшли до 1/8 фіналу.
Данія - Франція - 0:0 / REUTERS
На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч групи С, в якому збірні Франції та Данії зіграли внічию - 0:0.
Поєдинок пройшов з мінімальною територіальною перевагою французів, проте небезпечних моментів глядачі на стадіоні "Лужники" в Москві практично не побачили.
Нульова нічия влаштувала обидві команди - Франція з 7 очками посіла перше місце в групі, а Данія фінішувала другою (5 очок).
Варто відзначити, що рахунок 0:0 вперше зафіксований на турнірі.
Чемпіонат світу проходить у Росії з 14 червня до 15 липня.
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