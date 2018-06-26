На чемпіонаті світу з футболу-2018 зіграний перший матч без забитих голів

18:56, 26 червня 2018
Футбол
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Данія - Франція - 0:0 / REUTERS

Поєдинок пройшов з мінімальною територіальною перевагою французів, проте небезпечних моментів глядачі на стадіоні "Лужники" в Москві практично не побачили.

Нульова нічия влаштувала обидві команди - Франція з 7 очками посіла перше місце в групі, а Данія фінішувала другою (5 очок).

Варто відзначити, що рахунок 0:0 вперше зафіксований на турнірі.

Чемпіонат світу проходить у Росії з 14 червня до 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії