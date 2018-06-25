ФФУ вимагає перенести матч Ліги націй між Чехією і Україною в інше місто

Перший матч Ліги націй Чехія - Україна запланований на 6 вересня.

Федерація футболу України просить перенести матч Ліги націй між збірними Чехії та України в інше місто.

Про це повідомляє "Команда 1".

За попередньою інформацією, чехи запланували 6 вересня проведення зустрічі у містечку Угерске Градіште з 25 тисячами населення. Місцевий стадіон вміщує лише 8 тисяч глядачів, а збірна Чехії раніше тут грала лише двічі.

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Невдоволення ФФУ викликав той факт, що у місті є лише один готель належного рівня, який здатний прийняти українську делегацію. У ці ж дні в Чехії відбуватиметься національне свято, через що можуть виникнути проблеми із розміщенням гостей.

ФФУ вже контактує з чеською федерацією стосовно перенесення поєдинку в інше місто. Очікується, що збірна України проведе тренувальний збір перед стартом у Лізі націй у Львові. Після гри з чехами українці повернуться до Львова, де 9 вересня за порожніх трибун прийматиме Словаччину.

Як повідомляв УНІАН, нинішнього міжсезоння лідер збірної України Андрій Ярмоленко може залишити "Борусію".