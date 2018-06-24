Збірні Японії та Сенегалу зіграли внічию на ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 2:2.

На чемпіонаті світу з футболу в рамках другого туру групового етапу відбувся матч групи Н, в якому збірна Японії зіграла внічию з Сенегалом – 2:2.

Рахунок у матчі відкрив Садіо Мане на 11-й хвилині. Японці зрівняли на 34-й хвилині – забив Такасі Інуї.

На 72-й хвилині Мусса Ваге знову вивів Сенегал вперед, але через кілька хвилин Кейсуке Хонда, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок.

Таким чином, обидві команди набрали після другого туру по 4 очки. У ще одному поєдинку цієї групи Польща зустрінеться з Колумбією.

Чемпіонат світу з футболу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.