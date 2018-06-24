Збірні Японії та Сенегалу зіграли внічию на ЧС-2018
20:00, 24 червня 2018Футбол
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Матч завершився з рахунком 2:2.
Японія - Сенегал / REUTERS
На чемпіонаті світу з футболу в рамках другого туру групового етапу відбувся матч групи Н, в якому збірна Японії зіграла внічию з Сенегалом – 2:2.
Рахунок у матчі відкрив Садіо Мане на 11-й хвилині. Японці зрівняли на 34-й хвилині – забив Такасі Інуї.
На 72-й хвилині Мусса Ваге знову вивів Сенегал вперед, але через кілька хвилин Кейсуке Хонда, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок.
Таким чином, обидві команди набрали після другого туру по 4 очки. У ще одному поєдинку цієї групи Польща зустрінеться з Колумбією.
Чемпіонат світу з футболу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.
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