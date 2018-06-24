Після матчу Німеччина - Швеція на ЧС-2018 сталася бійка (відео)
Після фінального свистка в матчі чемпіонату світу з футболу між збірними Німеччини та Швеції у поля виникла бійка між делегаціями обох команд.
Конфлікт спровокували німці. Представники штабу збірної Німеччини по закінченні матчу прибігли до тренерської лавки шведів і стали демонструвати знущальні жести.
German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup#GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa— Gilles (@GrimandiTweets) 23 червня 2018 р.
Це не сподобалося шведам. Їх головний тренер Янне Андерссон, його помічники та деякі шведські резервісти активно втрутилися в "розбірки".
«Деякі представники збірної Німеччини святкували, сиплючи нам сіль на рани. Вони демонстрували жести, які мене розлютили. Та й на нашій лавці багатьох це вивело з себе. Ми билися протягом 95 хвилин, так після фінального свистка потисніть руки і підіть. Я був дуже злий", - заявив після матчу Андерссон.
Here's the post-match ruckus that Fox didn't show. pic.twitter.com/6QIUlufOwm— Timothy Burke (@bubbaprog) 23 червня 2018 р.
Німецький футбольний союз вибачився перед збірною Швеції на наступний день після матчу. «Це була емоційна гра. Реакція і жести тренерського штабу збірної Німеччини по відношенню до шведської команді були занадто емоційними. Це зовсім не в нашому стилі. Ми принесли вибачення тренеру збірної Швеції і його команді. Просимо вибачення!», - йдеться в заяві організації в «Твіттері ».
Як повідомляв УНІАН, збірна Німеччини у меншості на останній хвилині вирвала перемогу у Швеції.