Новачок Прем'єр-ліги Полтава загрожує знятися зі змагань
13:54, 20 червня 2018Футбол
405 0
Причина - недопуск до ігор УПЛ стадіону "Локомотив", де полтавчани грають домашні матчі.
Стадіон "Локомотив" / fcpoltava.com
Новачок вищого дивізіону чемпіонату України ФК "Полтава" надіслав в УПЛ лист про те, що знімається зі змагань Прем'єр-ліги.
Читайте такожДесна і Полтава отримали атестат на участь в УПЛ
Причина - недопуск до ігор УПЛ стадіону "Локомотив", де полтавчани грають домашні матчі. Про це у своєму твіттері написав головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає ні від "Полтави", ні від УПЛ.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Полтава" вперше в історії вийшла в УПЛ - вона посіла друге місце в першій лізі, а у стикових іграх здолала "Чорноморець" (0:1, 3:0).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter