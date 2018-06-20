Новачок Прем'єр-ліги Полтава загрожує знятися зі змагань

Причина - недопуск до ігор УПЛ стадіону "Локомотив", де полтавчани грають домашні матчі.

Новачок вищого дивізіону чемпіонату України ФК "Полтава" надіслав в УПЛ лист про те, що знімається зі змагань Прем'єр-ліги.

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Причина - недопуск до ігор УПЛ стадіону "Локомотив", де полтавчани грають домашні матчі. Про це у своєму твіттері написав головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає ні від "Полтави", ні від УПЛ.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Полтава" вперше в історії вийшла в УПЛ - вона посіла друге місце в першій лізі, а у стикових іграх здолала "Чорноморець" (0:1, 3:0).