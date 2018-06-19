Гравці Динамо вийшли з відпустки

Протягом двох днів футболісти пройдуть медобстеження.

Футболісти «Динамо» сьогодні вийшли з відпустки перед початком нового сезону.

Гравці протягом двох днів проходять медогляд, перш ніж приступити до повноцінних тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Першими медичний центр відвідали молоді гравці - Євген Смирний, Назарій Русин, Богдан Ледньов, Володимир Маханьков, Ахмед Алібеков, Олександр Андрієвський і Богдан Михайличенко. Також відвідали лікарів Максим Коваль, оренда якого в «Депортиво» завершилася, Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Дмитро Хльобас.

Ще ряд футболістів пройдуть медогляд завтра. Хорватський легіонер Йосип Піваріч, який представляє свою національну збірну на чемпіонаті світу, а також капітан команди Сергій Сидорчук відвідають лікарів пізніше, перед вильотом на навчально-тренувальний збір в Австрію.

Новачок команди Че Че проходив медогляд перед підписанням контракту.