Гравці Динамо вийшли з відпустки

10:57, 19 червня 2018
Футбол
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Гравці "Динамо" вийшли з відпустки / facebook.com/fcdynamoua

Гравці протягом двох днів проходять медогляд, перш ніж приступити до повноцінних тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Першими медичний центр відвідали молоді гравці - Євген Смирний, Назарій Русин, Богдан Ледньов, Володимир Маханьков, Ахмед Алібеков, Олександр Андрієвський і Богдан Михайличенко. Також відвідали лікарів Максим Коваль, оренда якого в «Депортиво» завершилася, Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Дмитро Хльобас.

Ще ряд футболістів пройдуть медогляд завтра. Хорватський легіонер Йосип Піваріч, який представляє свою національну збірну на чемпіонаті світу, а також капітан команди Сергій Сидорчук відвідають лікарів пізніше, перед вильотом на навчально-тренувальний збір в Австрію.

Новачок команди Че Че проходив медогляд перед підписанням контракту.

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Теги: #Динамо Київ