Збірна Хорватії впевнено переграла Нігерію в матчі ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь балканської команди.

У Калінінграді завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Хорватії обіграла команду Нігерії.

Матч завершився з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перемога збірної Хорватії виявилася впевненою за рахунком, але була здобута у дуже запеклій боротьбі.

Нігерійці також багато атакова, а самим активним у складі "Чорних орлів" був Ахмед Муса. Тим не менш, забити гол африканська команда так і не змогла.

А ось хорвати свій перший гол забили вже на 32-й хвилині, коли після розіграшу стандарту м'яч після того, як торкнувся кількох гравців хорватської команди, рикошетом від нігерійця Етеро влетів у ворота - 1:0. А в другому таймі, на 71-й хвилині, Лука Модрич реалізував пенальті і остаточно зняв питання про переможця матчу - 2:0.

Раніше сьогодні в цій самій групі збірні Аргентини та Ісландії зіграли унічию, 1:1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.