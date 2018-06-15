Лідер збірної Єгипту після травми у фіналі ЛЧ в Києві пропустить стартовий матч ЧС

Мохамед Салах не зміг повністю відновитися до гри з Уругваєм.

Лідер і найкращий бомбардир англійских "Ліверпуля" і збірної Єгипту з футболу Мохамед Салах пропустить перший матч своєї команди на ЧС-2018.

Гравця не виявилося у складі на гру, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Салах отримав травму на 30-й хвилині фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА Реал - Ліверпуль, внаслідок зіткнення з гравцем команди з Мадрида Серхіо Рамосом. Він миттєво був замінений і пройшов обстеження в київській клініці.

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Після цього з'являлося багато протилежної інформації про стан здоров'я гравця. Ще напередодні повідомлялося про те, що він тренується в загальній групі і може взяти участь в першому матчі турніру.

Матч Єгипет - Уругвай відбудеться сьогодні, 15 червня, в Єкатеринбурзі. Початок гри о 15.00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.