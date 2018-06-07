Захисник збірної Англії заборонив родині їхати до Росії на ЧС-2018 через расизм

За словами англійського футболіста, "якимось чином Росія отримала право провести чемпіонат світу, і ми змушені з цим миритися".

Захисник збірної Англії та футбольного клубу "Тоттенхем" Денні Роуз заборонив своїй родині приїжджати в Росію на Чемпіонат світу 2018 через расизм.

Про це повідомляє Evening Standard.

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"Я не боюся за себе, але я сказав моїй родині, що не хочу, щоб вони приїжджали туди через расизм і те, що ще може там статися. Я не хочу боятися за безпеку моєї родини в той час, коли намагаюся підготуватися до ігор. Якщо щось трапиться зі мною, це не вплине на мене так, коли образять моїх близьких", - заявив Роуз.

За словами футболіста, його родина була засмучена таким рішенням. "Батько сказав мені, що, можливо, у нього більше ніколи не буде шансу поїхати і подивитися на мене на Чемпіонаті світу. Було боляче це чути, але такі справи. Якимось чином Росія отримала право провести Чемпіонат світу, і ми змушені з цим миритися", - додав він.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Португалії і "Реалу" Кріштіану Роналду найняв двох персональних охоронців на час чемпіонату світу-2018 в Росії.