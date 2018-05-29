Фінал Ліги чемпіонів вперше з 1980 року не зібрав аншлаг

Останній раз стадіон не заповнювався повністю на матчі Ноттінгем Форест - Гамбург 38 років тому

Фінал Ліги чемпіонів 2018 року, який відбувся в Києві на НСК "Олімпійський", не зібрав аншлаг вперше з 1980 року.

38 років тому арена не була повністю заповнена на матчі "Ноттінгем Форест" (Англія) - "Гамбург" (Німеччина), повідомляє в своєму Twitter журналіст Танкреді Пальмері.

НСК "Олімпійський" вміщує 70 тисяч глядачів, але, у зв'язку з розширенням місць для VIP-гостей і ложи преси для журналістів, був зменшений до 63 тисяч. Однак, на матчі побували 61 561 глядач.

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Раніше повідомлялося, що частина уболівальників "Реала" здали свої квитки через логістичні труднощі (дуже дорогі авіаквитки та ціни в готелях Києва), а частина фанатів "Ліверпуля" не змогла дістатися до Києва в день гри через скасування рейсів.

Фінальний матч Ліги чемпіонів-2018 пройшов в Києві на НСК "Олімпійський" у суботу, 26 травня. "Іспанський "Реал" (Мадрид) обіграв англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.