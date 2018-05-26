На фінал Ліги чемпіонів прилетіли понад 20 тисяч уболівальників - Держприкордонслужба

Раніше в ДПСУ заявляли, що за результатами додаткової перевірки, в країну не пропустили 6 осіб,

У київських аеропортах оформлено понад 20,2 тис. футбольних уболівальників, які прибули на фінал Ліги чемпіонів за станом на 18:18 суботи. Про це спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян на сторінці в Facebook.

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"Тільки з 08:00 в столичних аеропортах оформлено 11,1 тис. уболівальників. У цілому вже понад 20,2 тис. Тільки сьогодні оформлено 43 чартеру (вболівальників Ліверпуля - 23, Мадрида - 20)", - написав Слободян.

Раніше в ДПСУ заявляли, що за результатами додаткової перевірки, в країну не пропустили 6 осіб, ще 2 – за порушення порядку в'їзду-виїзду на територію анексованого Криму. Крім того, в Україну не пустили двох представників російських ЗМІ.

Зазначимо, що фінальний матч Ліги чемпіонів 2017/18 відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський". Очікується, що під час фіналу Ліги чемпіонів у столицю прибудуть близько 50 тисяч гостей. Зазначалося, що підрозділи МВС переведені в надзвичайний режим роботи до завершення Ліги чемпіонів УЄФА.