Хацкевич і Ващук зіграли в прощальному матчі екс-воротаря "Металіста" Горяїнова

42-річний голкіпер провів прощальну гру за участю зірок українського футболу.

У Харкові на стадіоні ОСК «Металіст» пройшов прощальний матч екс-голкіпера «Металіста» Олександра Горяїнова.

Матч між командами "збірна Олександра Горяїнова" і "збірна футбольних зірок України" завершився внічию 1:1.

За "команду зірок" відзначився Руслан Ротань, а в кінці зустрічі син Олександра Горяїнова - 15-річний Олексій Горяїнов, який перед цим вийшов на заміну, реалізував пенальті.

Збірна Олександра Горяїнова: Горяїнов Ол-др (к) (Горяїнов Ол-й, 69), Шелаєв, Пєц (Бабич 41), Березовчук, Валяєв, Едмар (Остапенко 69), Олійник (Цой 77), Фомін (Рикун 36, Краснопьоров 55), Краснопьоров (Кандауров 41, Фомін 61), Девіч, Бордіян

Головний тренер – Мирон Маркевич

Збірна футбольних зірок України: Дикань (Пятов 41), Хацкевич, Мізін (Мандзюк 34), Кучер, Степаненко, Шищенко (Воробей 41), Шацьких , Бутко, Полунін (Назаренко 41), Ващук (Ротань 41), Чуйченко (к) (Сачко 41)

Головний тренер – Микола Павлов

Як повідомляв УНІАН, у понеділок в Мілані відбувся прощальний матч легендарного півзахисника Андреа Пірло, а головний тренер збірної України відзначився забитим м'ячем.