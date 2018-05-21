Інтер у драматичному матчі вирвав у Лаціо місце в Лізі чемпіонів наступного сезону

Поєдинок у Римі з непередбачуваною розв'язкою закінчився з рахунком 2:3.

У Римі на "Стадіо Олімпіко" завершився матч заключного туру італійської Серії А в цьому сезоні. Зустрічалися два прямих конкурента за четверте місце, яке дає право виступити в Лізі чемпіонів в сезоні-2018/2019.

«Інтер» переміг «Лаціо» на його полі з рахунком 3:2.

Клуб з Мілана влаштовувала тільки перемога. Однак хід зустрічі складався аж ніяк не на користь "чорно-синіх". Вже на 9-й хвилині безглуздий гол у свої ворота забив півзахисник міланського клубу Іван Перішич. В середині першого тайму гравець "Інтера" Данило Д'Амброзіо зрівняв рахунок. До перерви «Лаціо» знову вийшов вперед завдяки точному удару хавбека Феліпе Андерсона.

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У другому таймі, на 78-й та 81-й хвилинах, «Інтеру» вдалося кардинально змінити ситуацію. Спочатку відзначився з пенальті Мауро Ікарді, а потім Матіас Весіно Фалеро вирвав для міланського клубу перемогу.

Перемога на полі конкурента дозволила «Інтеру» завершити чемпіонат на четвертому місці, яке дає право брати участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів. «Лаціо», який посів п'яту сходинку, виступить у Лізі Європи.

«Аталанта» і «Мілан» за підсумками 38 турів Серії А також пробилися в Лігу Європи. Обидва почнуть свій шлях з кваліфікації.

Що стосується Ліги чемпіонів, то в ній Італію представлять "Ювентус", "Наполі", "Рома" та "Інтер".