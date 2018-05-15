На фіналі Ліги чемпіонів поблизу НСК "Олімпійський" чергуватимуть близько 4 тисяч силовиків

Будуть задіяні всі підрозділи Нацполіції - від вибухотехнічної служби до поліцейських-кавалеристів і кінологів.

Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві біля НСК "Олімпійський" і прилеглої до нього території чергуватимуть 3,8 тис. силовиків.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Для забезпечення громадської безпеки під час проведення фіналу Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" і прилеглої до нього території будуть нести службу 3800 працівників різних підрозділів системи МВС, зокрема, поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, "поліція робить все, щоб виключити пронос небезпечних предметів або речовин на стадіон і в місця масового скупчення громадян. Будуть задіяні всі підрозділи Національної поліції - від вибухотехнічної служби до поліцейських-кавалеристів, кінологів, патрульних і підрозділів тактико-оперативного реагування".

У поліції додали, що сьогодні, 15 травня, в районі НСК "Олімпійський" пройшли командно-штабні навчання МВС. У рамках цих навчань правоохоронці відпрацювали концепцію забезпечення правопорядку, а також роботу під час прибуття вболівальників до спортивного спорудження та забезпечення громадської безпеки і порядку на території самого стадіону.

Раніше повідомлялося, що загалом для забезпечення порядку під час фіналу Ліги чемпіонів залучать 12 тис. правоохоронців, з них 6 тисяч поліцейських, 3 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи.

Кабмін доручив правоохоронцям у період з 18-го по 28 травня підвищити рівень заходів щодо визначення потенційної загрози терористичних актів у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що 26 травня в Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем". Двома днями раніше відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів. Очікується, що за цей час Київ відвідають близько 50 тис. іноземних туристів.