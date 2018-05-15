Укрпошта випустила марку до фіналу Ліги чемпіонів

19:02, 15 травня 2018
Футбол
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REUTERS

"Щасливі долучитись до такої важливої події!", – йдеться у повідомленні Укрпошти у соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський". А 24 травня на арені "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

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Теги: #Укрпошта#поштова марка#фінал Ліги чемпіонів у Києві