Укрпошта випустила марку до фіналу Ліги чемпіонів

В обіг надійшла поштова марка, присвячена фінальному матчу Ліги чемпіонів.

В Україні з'явилася поштова марка, присвячена фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, який пройде в Києві на НСК Олімпійський.

"Щасливі долучитись до такої важливої події!", – йдеться у повідомленні Укрпошти у соціальній мережі Twitter.

Укрпошта випускає марку на честь проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 🏆



Спецпогашення відбудеться у Києві 26 травня штемпелем «Фінал Ліги Чемпіонів. Київ. 2018».



Щасливі долучитись до такої важливої події! pic.twitter.com/tKLoIeEx00 — Укрпошта (@ukrposhta) 15 травня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський". А 24 травня на арені "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.