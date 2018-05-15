Укрпошта випустила марку до фіналу Ліги чемпіонів
19:02, 15 травня 2018Футбол
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В обіг надійшла поштова марка, присвячена фінальному матчу Ліги чемпіонів.
REUTERS
В Україні з'явилася поштова марка, присвячена фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, який пройде в Києві на НСК Олімпійський.
"Щасливі долучитись до такої важливої події!", – йдеться у повідомленні Укрпошти у соціальній мережі Twitter.
Укрпошта випускає марку на честь проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 🏆— Укрпошта (@ukrposhta) 15 травня 2018 р.
Спецпогашення відбудеться у Києві 26 травня штемпелем «Фінал Ліги Чемпіонів. Київ. 2018».
Щасливі долучитись до такої важливої події! pic.twitter.com/tKLoIeEx00
Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський". А 24 травня на арені "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.
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