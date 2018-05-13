Це фінал: яке «пенальті» приготував фінал Ліги Чемпіонів для України (відео)

Великий футбол знову їде до України! Куди ж насправді поділися гроші, виділені на підготовку до фіналу ЛЧ у Києві та як здорожчали квартири, готелі та, навіть, повії у столиці України.

Ще 2 роки тому ніхто не міг подумати, що фінал футбольної Ліги Чемпіонів відбудеться у Києві. Часом навіть не зрозуміло, хто чекає 26-го травня більше: футболісти чи політики?

Влада виділяє шалені гроші на підготовку до футбольного матчу. І все б нічого, якби українців не запевняли: фінал УЄФА не зачепить платників податків.

У сюжеті "Українських сенсацій" журналісти перевірили, на що насправді йдуть виділені гроші.

Вересень 2016. Президія УЄФА збирається на позачерговий конгрес. Той самий, де Мішель Платіні після корупційного скандалу востаннє вийде на високу трибуну та якось неохоче скаже своє прощальне слово. Він більше не президент. Його замінить словак Александер Чеферін. Але українців корупцією не здивуєш. Ось, що справді вразить, це те, що того дня стане відомо. Великий футбол знову приїде до України!

Президент ФФУ гучного оголосить на весь світ: фінал УЄФА 2018 відбудеться у Києві!

Читайте такожКиївські готелі скасовують бронь заради наживи на фіналі ЛЧ — іспанська Marca

Але київській інфраструктурі ніяк не завадили б заяві мільйони. Це і дороги, і громадський транспорт та, навіть, безпека.

Пенальті для українських чиновників: куди поділися 25 млн грн та кому депутати телефонують, щоб отримати безкоштовні квитки на матч. А також пригоди молодих туристів із Африки та Канади: куди їх доведе «екзотична» англійська мова у наших краях.

А також все, що так не хотіли чути наші чиновники про «дерева на колесах» - вони ж «Богдани». Та яке питання змусить чиновників бігати від журналістів швидше за Мессі.

І звичайно ж «50 відтінків жлобства» - як здорожчали квартири, готелі та, навіть, повії у столиці України напередодні фіналу ЛЧ.

Але навіть це все всеодно не зупиняє людей їхати до України та вивчати її особливості, її недоліки. Сайти іноземних посольств майорять попередженнями, мовляв, «будьте обережними у місцях скупчення людей» та «готуйтеся бути ошуканими будь якої миті». А ошуканих іноземців додому повертається чимало. І це наша країна, у якій живемо ми і створюємо ми. І в наших силах щось змінювати, якщо чиновники уже десятиліттями нічого не можуть.