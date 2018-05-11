Команди УПЛ проведуть вдома перші матчі, команди ПФЛ - вирішальні матчі-відповіді.

У Будинку футболу 11 травня відбулося жеребкування матчів плей-офф Чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років.

Команди УПЛ проведуть вдома перші матчі, команди ПФЛ - вирішальні матчі-відповіді, повідомляє офіційний сайт ліги.

Відповідно до Регламенту змагань, команда, яка посіла 11-е місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла 2-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ.

Команда, яка посіла 10-е місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла 3-є місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ.

Згідно із жеребкуванням, у перших матчах плей-офф господарями поля будуть команди УПЛ. У матчах-відповідях плей-офф господарями поля будуть команди ПФЛ.