Відбулося жеребкування матчів плей-офф Чемпіонату УПЛ

15:52, 11 травня 2018
Футбол
206
upl.ua

Команди УПЛ проведуть вдома перші матчі, команди ПФЛ - вирішальні матчі-відповіді, повідомляє офіційний сайт ліги.

Відповідно до Регламенту змагань, команда, яка посіла 11-е місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла 2-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ.

Команда, яка посіла 10-е місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла 3-є місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ.

Згідно із жеребкуванням, у перших матчах плей-офф господарями поля будуть команди УПЛ. У матчах-відповідях плей-офф господарями поля будуть команди ПФЛ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ