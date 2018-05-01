"Баварія" дала бій "Реалу", але пропустила його у фінал Ліги чемпіонів у Києві

26-та дуель "Реала" і "Баварії" в єврокубках завершилася внічию - 2:2, проте за сумою двох матчів у фінал пробився "Реал".

"Реал" став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2017/2018. У повторному матчі 1/2 фіналу мадридський клуб зіграв внічию з "Баварією". Гра завершилася з рахунком 2:2. У першому поєдинку тиждень тому "Реал" переміг - 2:1 і за сумою двох матчів (4:3) виявився сильнішим.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це була 26-та зустріч двох клубів на міжнародній арені в офіційних турнірах. Як і в першій півфінальній грі, "Баварія" знову відкрила рахунок. Вже на 3-й хвилині Серхіо Рамос незграбно намагався вибити м'яч біля своїх воріт, і Кімміх з кількох метрів проштовхнув м'яч у ворота. 0:1.

Проте вже на 11-й хвилині послідувала відповідь. Марсело навісив, а Бензема без перешкод пробив головою - голкіпер Ульріх не врятував "Баварію" від голу в простій ситуації.

Читайте такожВідома пара фіналістів жіночої Ліги чемпіонів, які зіграють у Києві 24 травня

Темп гри наростав, і "Баварія" в першому таймі втратила ще пару непоганих можливостей для взяття воріт. А в двох випадках "Реалу" допоміг арбітр, який не призначив пенальті за фол проти Левандовського і за гру рукою Марсело в своєму штрафному.

Другий тайм "Реал" почав з кавалерійського наскоку. Запресингувавши мюнхенців на їхній половині поля, "Вершкові" змусили зробити грубу помилку голкіпера Ульріха. Бензема знову опинився в потрібному місці - 1:2 на користь "Реала".

На 63-й хвилині градус інтриги піднявся до максимальної позначки після того, як Хамес Родрігес з другої спроби з гострого кута зумів пробити голкіпера "Реала" Наваса. Колумбійський хавбек не святкував гол у ворота своєї колишньої команди. "Баварії" залишалося забити всього один гол для героїчного виходу у фінал, однак за півгодини, що залишилися, виконати цю задачу мюнхенцям не вдалося.

Матч так і завершився - 2:2.

Другий учасник фіналу визначиться завтра після поєдинку "Рома" - "Ліверпуль" (перша гра - 2:5).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня.