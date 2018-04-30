Визначилася пара фіналістів жіночої Ліги чемпіонів, які зіграють у Києві 24 травня
Напередодні у жіночій Лізі чемпіонів завершилися півфінали, за підсумками яких визначилися два фіналісти турніру. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Ліон" мінімально обіграв на своєму полі "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0 після нульової нічиєї тижневої давності.
"Вольфсбург" і в другому матчі виявився сильнішим за "Челсі" - 2:0, в першому поєдинку на виїзді німкені виграли з рахунком 3:1.
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Таким чином, німецький "Вольфсбург" і французький "Ліон" зіграють між собою у фінальній грі, яка пройде у Києві 24 травня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Цікаво, що "Ліон" є переможцем двох останніх розіграшів турніру, причому два роки тому француженки обіграли у вирішальному матчі "Вольфсбург" в серії пенальті.
Як повідомляв УНІАН, на початку березня УЄФА почав продаж квитків на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів.