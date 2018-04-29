"Зоря" у більшості обіграла "Верес" у матчі УПЛ
16:01, 29 квітня 2018Футбол
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Луганчани забили незабаром після вилучення у складі суперника.
Юрі приніс перемогу "Зорі" / ФК "Зоря"
У Запоріжжі відбувся поєдинок 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" приймала "Верес".
Луганська команда перемогла з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Основні події відбулися на початку другого тайму. На 50-й хвилині "Верес" залишився в меншості - пряму червону картку отримав правий захисник Адамюк.
Менше 10 хвилин знадобилося "Зорі", щоб реалізувати чисельну перевагу. На 59-й хвилині бразильський легіонер Юрі, вийшовши один на один, перекинув м'яч через воротаря - 1:0.
Таким чином, "Зоря" набрала 43 очки і наблизилася до "Ворскли" (43), яка йде третьою.
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