Перший домашній матч збірної України в Лізі націй пройде без глядачів

Відомі дати і місця проведення домашніх ігор національної збірної.

Визначилися дати і місця проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй.

У вівторок, 24 квітня відповідне рішення ухвалив на своєму засіданні Виконком Федерації футболу України.

Перший домашній матч зі збірною Словаччини наша команда проведе у Львові на «Арені Львів», повідомляє офіційний сайт ФФУ. Гра відбудеться 9 вересня.

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Вже 16 жовтня Україна також вдома зіграє проти збірної Чехії. Повідомляється, що цей матч відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК «Металіст». Також будуть організовані фан-зони недалеко від стадіонів.

Варто зазначити, що зустріч зі Словаччиною у Львові пройде за порожніх трибун через рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яке було ухвалене в листопаді 2015 року.

Раніше повідомлялося, що перед грою з Чехією 10 жовтня збірна України проведе товариський матч проти збірної Італії.