"Шахтар" проведе відкрите тренування для вболівальників у Харкові

16:54, 19 квітня 2018
Футбол
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"Шахтар" проведе відкрите тренування для вболівальників / shakhtar.com

Початок об 11:00, повідомляється на офіційному сайті гірників.

Вхід на трибуни (сектори № 5-9) відкритий з 10:30.

На вболівальників чекає автограф-сесія з гравцями.

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Теги: #ФК Шахтар#відкрите тренування