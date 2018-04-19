"Шахтар" проведе відкрите тренування для вболівальників у Харкові
16:54, 19 квітня 2018Футбол
686
20 квітня на ОСК «Металіст» відбудеться відкрите тренування «Шахтаря»
"Шахтар" проведе відкрите тренування для вболівальників / shakhtar.com
Футбольний клуб «Шахтар» напередодні матчу Прем'єр-ліги з «Ворсклою» запрошує усіх вболівальників відвідати тренування «оранжево-чорних» на ОСК «Металіст» у Харкові.
Початок об 11:00, повідомляється на офіційному сайті гірників.
Вхід на трибуни (сектори № 5-9) відкритий з 10:30.
На вболівальників чекає автограф-сесія з гравцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter