"Шахтар" проведе відкрите тренування для вболівальників у Харкові

20 квітня на ОСК «Металіст» відбудеться відкрите тренування «Шахтаря»

Футбольний клуб «Шахтар» напередодні матчу Прем'єр-ліги з «Ворсклою» запрошує усіх вболівальників відвідати тренування «оранжево-чорних» на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок об 11:00, повідомляється на офіційному сайті гірників. Вхід на трибуни (сектори № 5-9) відкритий з 10:30. На вболівальників чекає автограф-сесія з гравцями.

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