Фанати "Шахтаря" спалили прапор "ДНР" під час матчу з "Динамо"

23:04, 14 квітня 2018
Футбол
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Відповідне фото з'явилося на сторінці фанатської групи "Кроти" в твіттері.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" вдруге в сезоні обіграло "Шахтар" у Харкові і скоротило відставання від лідера до 3-х очок.

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Теги: #матч Шахтар - Динамо#прапор ДНР