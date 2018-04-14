Фанати "Шахтаря" спалили прапор "ДНР" під час матчу з "Динамо"

Відповідне фото з'явилося на сторінці фанатської групи "Кроти" в твіттері.

Фанати ультрас донецького "Шахтаря" під час матчу 27-го туру чемпіонату України проти "Динамо" спалили прапор так званої "ДНР".

Відповідне фото з'явилося на сторінці фанатської групи "Кроти" в твіттері.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" вдруге в сезоні обіграло "Шахтар" у Харкові і скоротило відставання від лідера до 3-х очок.