"Барселона" встановила рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю матчів без поразок
22:33, 14 квітня 2018Футбол
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Останній раз каталонський клуб програвав більше року тому.
REUTERS
«Барселона», яка сьогодні в рамках чемпіонату Іспанії обіграла «Валенсію» (2:1), встановила новий рекорд національної першості за кількістю безпрограшних матчів. Каталонці нікому не програють вже в 39 поєдинках поспіль. За історію турніру це найкращий показник.
Останній раз каталонський клуб поступався в чемпіонаті 8 квітня минулого року (поразка від «Малаги» - 0:1).
Нагадаємо, що в Лізі чемпіонів в цьому сезоні "Барселона" успіху не досягла. Напередодні «синьо-гранатові» розгромно поступилися «Ромі» (0:3) і не пробилися у півфінал.
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