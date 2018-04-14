"Барселона" встановила рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю матчів без поразок

Останній раз каталонський клуб програвав більше року тому.

«Барселона», яка сьогодні в рамках чемпіонату Іспанії обіграла «Валенсію» (2:1), встановила новий рекорд національної першості за кількістю безпрограшних матчів. Каталонці нікому не програють вже в 39 поєдинках поспіль. За історію турніру це найкращий показник.

Останній раз каталонський клуб поступався в чемпіонаті 8 квітня минулого року (поразка від «Малаги» - 0:1).

Нагадаємо, що в Лізі чемпіонів в цьому сезоні "Барселона" успіху не досягла. Напередодні «синьо-гранатові» розгромно поступилися «Ромі» (0:3) і не пробилися у півфінал.