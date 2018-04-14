"Барселона" встановила рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю матчів без поразок

22:33, 14 квітня 2018
Футбол
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REUTERS

Останній раз каталонський клуб поступався в чемпіонаті 8 квітня минулого року (поразка від «Малаги» - 0:1).

Нагадаємо, що в Лізі чемпіонів в цьому сезоні "Барселона" успіху не досягла. Напередодні «синьо-гранатові» розгромно поступилися «Ромі» (0:3) і не пробилися у півфінал.

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Теги: #Барселона