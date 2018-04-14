Українець Макаренко став гравцем "Андерлехта"

15:05, 14 квітня 2018
Футбол
591
Євген Макаренко (праворуч) підписав контракт з "Андерлехтом" / ФК "Андерлехт"

Макаренко підписав з "Андерлехтом" угоду на чотири роки. Перехід Макаренка відбудеться вже по завершенні сезону, залишок чемпіонату Євген дограє у складі свого нинішнього клубу бельгійського "Кортрейка".

Читайте такожЦиганков підписав новий контракт з "Динамо" терміном на 5 років

Також офіційний сайт "Андерлехта" повідомляє, що до Макаренка виявляли інтереси два клуби, що представляють топ-5 німецької Бундесліги. Проте в кінцевому підсумку Макаренко вирішив перейти саме в "Андерлехт".

Макаренко виступає за "Кортрейк" з квітня минулого року, перейшовши на правах вільного агента. До цього він протягом чотирьох сезонів захищав кольори "Динамо", однак не закріпився в якості основного гравця команди.

У нинішньому сезоні 26-річний півзахисник зіграв у 29 поєдинках за "Кортрейк" у всіх турнірах, відзначившись 2 гольовими передачами.

"Андерлехт" - найбільш титулований клуб Бельгії (33 національних титули за історію).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Євген Макаренко#Андерлехт