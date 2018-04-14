Українець Макаренко став гравцем "Андерлехта"

Екс-захисник "Динамо" підписав з брюссельським клубом контракт на 4 роки.

Український захисник Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Андерлехтом", повідомляє офіційний сайт клубу.

Макаренко підписав з "Андерлехтом" угоду на чотири роки. Перехід Макаренка відбудеться вже по завершенні сезону, залишок чемпіонату Євген дограє у складі свого нинішнього клубу бельгійського "Кортрейка".

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Також офіційний сайт "Андерлехта" повідомляє, що до Макаренка виявляли інтереси два клуби, що представляють топ-5 німецької Бундесліги. Проте в кінцевому підсумку Макаренко вирішив перейти саме в "Андерлехт".

Макаренко виступає за "Кортрейк" з квітня минулого року, перейшовши на правах вільного агента. До цього він протягом чотирьох сезонів захищав кольори "Динамо", однак не закріпився в якості основного гравця команди.

У нинішньому сезоні 26-річний півзахисник зіграв у 29 поєдинках за "Кортрейк" у всіх турнірах, відзначившись 2 гольовими передачами.

"Андерлехт" - найбільш титулований клуб Бельгії (33 національних титули за історію).