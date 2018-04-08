"Барселона" повторила іспанський рекорд, провівши 38 матчів поспіль без поразок

13:58, 08 квітня 2018
Футбол
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"Барселона" повторила давній рекорд чемпіонату Іспанії / REUTERS

Таким чином, каталонський клуб повторив історичний рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю матчів без поразок поспіль.

"Барселона" не програє вже в 38 матчах поспіль (7 матчів у кінцівці минулого сезону плюс 31 матч у нинішньому).

Тепер "Барселона" ділить рекорд з "Реал Сосьєдад", який в 1979-1980 роках також провів 38 матчів поспіль без поразок.

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Теги: #Барселона