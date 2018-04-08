"Барселона" повторила іспанський рекорд, провівши 38 матчів поспіль без поразок
13:58, 08 квітня 2018Футбол
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Каталонці повторили досягнення "Реал Сосьєдад".
"Барселона" повторила давній рекорд чемпіонату Іспанії / REUTERS
Каталонська "Барселона" обіграла "Леганес" в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії з рахунком 3:1 завдяки хет-трику Ліонеля Мессі.
Таким чином, каталонський клуб повторив історичний рекорд чемпіонату Іспанії за кількістю матчів без поразок поспіль.
"Барселона" не програє вже в 38 матчах поспіль (7 матчів у кінцівці минулого сезону плюс 31 матч у нинішньому).
Тепер "Барселона" ділить рекорд з "Реал Сосьєдад", який в 1979-1980 роках також провів 38 матчів поспіль без поразок.
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