"Динамо" прибуло в Маріуполь на матч УПЛ (відео)

11:17, 01 квітня 2018
Футбол
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"Динамо" прибула на матч в Маріуполь / fcdynamo.kiev.ua

Шлях футболістів і тренерів столичного клубу в місто на березі Азовського моря був досить тривалим. Близько трьох годин дня суботи динамівці дісталися літаком до Запоріжжя, після чого вже автобусом вирушили в Маріуполь, куди прибули в пів на дев'яту вечора.

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У Маріуполі «біло-сині» зупинилися в тризірковому готелі Reikartz, де на команду вже чекали гравці молодіжної команди Ахмед Алібеков і Дмитро Хльобас, які провели по тайму у матчі молодіжних складів "Маріуполя" і "Динамо", який завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.

Нагадаємо, матч «Маріуполь» - «Динамо» відбудеться в неділю, 1 квітня. Початок зустрічі – о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок "Маріуполь" - "Динамо" на першому етапі УПЛ не відбувся через неявку гостей.

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Теги: #матч Маріуполь-Динамо