Андрій Шевченко: другий матч уже був кращим за попередній у плані контролю гри

Тренер збірної України підбив підсумок матчу проти команди Японії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію після переможного поєдинку з Японією.

— Ми зібралися перед грою із Саудівською Аравією після того, як не бачилися чотири місяці. Якісь ігрові зв’язки вже були втрачені. Нам треба було щось додати у першій грі, й ми додали — трохи пресингу, трохи компактності в середині поля. Після того поєдинку я був незадоволений тим, як ми контролювали гру. Сьогодні це вже виходило набагато краще, - розпочав Шевченко, повідомляє ФФУ.

"У матчі з Японією значно покращилися зв’язки в середині поля. Але все ж таки вони не були на тому рівні, який би задовольнив нас на сто відсотків. Над цим треба працювати. Але, на жаль, тренер збірної не має для цього достатньо часу. Чотири місяці — це довгий період. Футболісти виступають за різні клуби, які застосовують різну тактику. Клубні тренери висувають до них різні вимоги.

У зустрічі із Саудівською Аравією я був неприємно здивований, що гравці не робили того, що нам вдавалося протягом тих двох років, що я працюю з командою. Сьогодні, повторюся, вже було набагато краще. Треба ще навчитися не пропускати голів після стандартних положень. Але для відпрацювання цього теж потрібен час. Того часу, який ми приділяли відпрацюванню цього компоненту, недостатньо. Будемо працювати більше.

Читайте такожШевченко: результат матчу з Японією буде мати величезний сенсТак, важко отримувати гравців після чотиримісячної перерви й відновлювати старі зв’язки. Але це не знімає відповідальності ані з команди, ані з мене як головного тренера. У цілому контроль гри з нашого боку був добрий, за виключенням моменту з пропущеним м’ячем та останніх семи хвилин, коли Японія була близька до того, щоб зрівняти рахунок", - додав тренер..

На питання, які ще спаринги можливі цього року, тренер відповів: "Федерація футболу України веде роботу в цьому напрямку, зі мною консультуються з приводу вибору суперників. Ведуться конкретні перемовини з двома збірними, одна з яких — учасник чемпіонату світу".

"Коли ми зустрічалися з Хорватією, Туреччиною та Ісландією, ми діяли приблизно в одному стилі. Коли ти зустрічаєшся із сильними суперниками, важливо контролювати гру — не обов’язково контролювати при цьому м’яч. Є різні ситуації. Треба тримати певний баланс. Інколи потрібен контроль м'яча, а інколи треба відійти назад, зайняти правильні позиції, а потім вже переходити до іншої фази — відбору м'яча та розвитку вже своєї атаки. Баланс дуже важливий, команда має знати свої дії в усіх фазах та працювати в правильному напрямку", - зазначив Шевченко.

"Не буду коментувати персональні дії гравців. Я задоволений грою команди в цілому. Другий матч уже був кращим за попередній у плані контролю м’яча й контролю гри, як я вже казав, окрім моменту з пропущеним голом та останніх хвилин, коли ми самі ускладнили собі завдання. Хоча впродовж майже всього поєдинку ми контролювали хід гри, створювали моменти, мали змогу забити більше, ніж два м’ячі", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Японії в товариському матчі з рахунком 2:1.