ФК "Олександрія" висунув швейцарця Грімма на пост президента УПЛ (відео)

22:04, 26 березня 2018
Футбол
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Томас Грімм / ua.tribuna.com

Вибори нового керівника УПЛ відбудуться 6 квітня, а до 27 березня включно клуби, згідно зі Статутом ліги, мають можливість висувати своїх кандидатів.

Раніше чинний президент УПЛ Володимир Генінсон заявив, що не має бажання брати участь у виборах.

Крім Грімма, який працював за контрактом з ФФУ під час підготовки збірної України до Євро-2016 ЗМІ називали і кандидатуру Джо Палмера. Однак, його кандидатура, як стало відомо, поки не висувалася.

Відзначимо, що новий президент Прем'єр-ліги буде обраний на 4-річний термін, а не на 2-річний, як раніше.

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Теги: #Прем`єр-ліга#Томас Грімм