ФК "Олександрія" висунув швейцарця Грімма на пост президента УПЛ (відео)

Грімм поки єдиний кандидат на виборах, які відбудуться 6 квітня.

ФК "Олександрія" висунув швейцарця Томаса Грімма на пост президента Прем'єр-ліги. Клуб направив в УПЛ лист, в якому пропонує іншим клубам голосувати за колишнього юриста збірної України.

Вибори нового керівника УПЛ відбудуться 6 квітня, а до 27 березня включно клуби, згідно зі Статутом ліги, мають можливість висувати своїх кандидатів.

Раніше чинний президент УПЛ Володимир Генінсон заявив, що не має бажання брати участь у виборах.

Крім Грімма, який працював за контрактом з ФФУ під час підготовки збірної України до Євро-2016 ЗМІ називали і кандидатуру Джо Палмера. Однак, його кандидатура, як стало відомо, поки не висувалася.

Відзначимо, що новий президент Прем'єр-ліги буде обраний на 4-річний термін, а не на 2-річний, як раніше.