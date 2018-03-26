УЄФА змінить схему виплати призових в Лізі чемпіонів

Сума виплат на 30 відсотків залежатиме від минулих досягнень клубу.

УЄФА з наступного сезону планує змінити схему виплати призових клубам-учасникам Ліги чемпіонів. При визначенні суми винагороди будуть враховуватися досягнення команд в попередніх розіграшах турніру, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Призові клубам будуть складатися з чотирьох складових, одна з яких - 30 відсотків - так звані «історичні результати».

Сума призових також істотно зміниться в більшу сторону.

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У сезоні-2017/18, команда, що вийшла у груповий етап Ліги чемпіонів, гарантувала собі 12,7 мільйона євро. Тепер ця сума збільшиться до 15 мільйонів.

Нічия в поєдинках групового етапу оцінювалася в 500 тисяч євро, з наступного сезону - 900 тисяч. Заробіток за кожну перемогу в матчі групового етапу збільшиться з 1,5 мільйона євро до 2,7 мільйона.

За вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів кожна команда отримає 9,5 мільйона євро (раніше - 6 мільйонів), в ¼ фіналу - 10,5 мільйона (раніше - 6,5 мільйона), у півфінал - 12 мільйонів (раніше - 7,5 мільйона), у фінал - 15 мільйонів (раніше - 11 мільйонів). Призові за виграш фінального матчу збільшаться з 15,5 до 19 мільйонів євро.

Варто відзначити, що призові Ліги Європи також збільшаться - з 400 до 500 мільйонів євро.