Збірні Німеччини та Іспанії зіграли внічию в товариському матчі в Дюссельдорфі

Ряд провідних національних команд світу провели товариські матчі в п'ятницю.

У п'ятницю відбувся ряд товариських матчів за участю провідних національних футбольних збірних світу, в одному з яких збірна Німеччини зіграла внічию на своєму полі з командою Іспанії.

Гра, що проходила в Дюссельдорфі, завершилася внічию - 1:1.

В інших Топ-ових матчах дня Аргентина обіграла Італію - 2:0, а Нідерланди поступилися Англії - 0:1.

НІМЕЧЧИНА - ІСПАНІЯ - 1:1 (1:1)

Голи: Родріго, 6 (0:1). Мюллер, 35 (1:1).

Німеччина: тер Штеген, Боатенг, Хуммельс, Гектор, Киммих, Мюллер (Горецка, 80), Озіл, Кроос, Хедіра (Гюндоган, 55), Дракслер (Сані, 69), Вернер (Гомес, 84).

Іспанія: де Хеа, Рамос, Піке (Начо, 51), Альба, Карвахаль, Іньєста (Сауль, 46), Давид Сільва (Васкес, 71), Коке, Іско (Асенсио, 59), Алькантара (Р. Ернандес, 82), Родріго (Дієго Коста, 66).

АРГЕНТИНА - ІТАЛІЯ - 2:0 (0:0)

Голи: Банега, 75 (1:0). Лансини, 85 (2:0).

Аргентина: Кабальєро, Бустос (Меркадо, 89), Отаменді, Фасіо, Тальяфико, Ло Сельсо (Павон, 77), Більяр, Паредес (Банега, 64), Ді Марія (Перотті, 64), Ігуаїн, Лансини.

Італія: Буффон, Флоренці (Дзаппакоста, 61), Бонуччі, Лайки, Де Шильо, Пароло (Пеллегріні, 61), Жоржиньо (Белотті, 87), Верратті (Кристанте, 72), К'єза (Кандрева, 61), Іммобіле (Кутроне, 74), Інсіньє.

ГОЛЛАНДІЯ - АНГЛІЯ - 0:1 (0:0)

Гол: Лингард, 59 (0:1).

Голландія: Зут, Хатебур, де Лигт, де Врей (ван де Бек, 90), ван Дейк, ван Анхолт, Вейналдум, Стротман (Вегхорст, 90), Промес (Преппер, 67), Закладки (Бабел, 66), Депа.

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Гомес (Магуайр, 10; Дайер, 89), Трипьєр, Роуз (Янг, 71), Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Стерлінг (Аллі, 69), Лингард (Уелбек, 69), Рашфорд (Варді, 68).