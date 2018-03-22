Марадона назвав фаворитів ЧС-2018 у Росії

Найкращі шанси на перемогу, на думку легендарного футболіста, мають Німеччина та Іспанія.

Колишній футболіст збірної Аргентини Дієго Марадона розповів, кого вважає фаворитом в боротьбі за перемогу на ЧС-2018 з футболу.

"Збірна Франції – відмінна команда. У них є хороші гравці - приміром Погба, але я не вважаю цю команду фаворитом. Франція була б кращою, якщо б до складу повернувся Рібері. Для мене фаворитами чемпіонату світу є Німеччина та Іспанія", – цитує Марадону Le Figaro з посиланням на RMC.

Зазначимо, що на груповому етапі ЧС–2018 Іспанії належить зустрітися з Португалією, Іраном і Марокко. Німеччина, в свою чергу, зіграє в групі з Південною Кореєю, Швецією і Мексикою.

Як повідомляв УНІАН, ряд країн, чиї збірні потрапили на чемпіонат світу в Росії, розглядають можливість бойкоту змагань з боку офіційних делегацій. У цьому числі - Англія, Польща, Швеція і Данія.