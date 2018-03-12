Шевченко проведе жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

17:44, 12 березня 2018
Футбол
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Шевченко очолить команду у відборі до ЧС-2018 / sheva.name

Саме жеребкування відбудеться 16 березня о 14:00 за київським часом.

На даний момент відомі чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Реал» і «Ювентус».

Ще чотири клуби визначаться цього тижня.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" зіграє завтра в повторному поєдинку 1/8 фіналу турніру з італійською "Ромою".

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Теги: #Шевченко жеребкування