Шевченко проведе жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів
17:44, 12 березня 2018Футбол
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Наставник збірної України візьме участь у жеребкуванні головного клубного турніру Європи.
Андрій Шевченко / sheva.name
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у жеребкуванні 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Саме жеребкування відбудеться 16 березня о 14:00 за київським часом.
На даний момент відомі чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Реал» і «Ювентус».
Ще чотири клуби визначаться цього тижня.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" зіграє завтра в повторному поєдинку 1/8 фіналу турніру з італійською "Ромою".
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