Шевченко проведе жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Наставник збірної України візьме участь у жеребкуванні головного клубного турніру Європи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у жеребкуванні 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Саме жеребкування відбудеться 16 березня о 14:00 за київським часом. На даний момент відомі чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Реал» і «Ювентус». Ще чотири клуби визначаться цього тижня. Нагадаємо, донецький "Шахтар" зіграє завтра в повторному поєдинку 1/8 фіналу турніру з італійською "Ромою".

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