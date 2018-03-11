Український форвард Кравець у Туреччині відзначився дублем у ворота екс-партнера по "Динамо" Рибки (відео)

15:41, 11 березня 2018
Футбол
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Дубль Артема Кравця приніс перемогу "Кайсеріспору" / facebook.com/KayserisporFK

Зазначимо, що це перші голи Кравця в чемпіонаті Туреччини. Раніше він забивав тільки в Кубку.

Два голи Артема Кравця дозволили його команді здобути перемогу з рахунком 3:2.

Відео поєдинку:

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Теги: #Артем Кравець у Туреччині