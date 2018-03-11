Український форвард Кравець у Туреччині відзначився дублем у ворота екс-партнера по "Динамо" Рибки (відео)

Два голи Артема Кравця принесли його клубу перемогу.

Український форвард турецького клубу «Кайсеріспор» Артем Кравець оформив дубль у матчі 25-го туру чемпіонату Туреччини проти «Карабюкспора». Цікаво, що ворота суперників захищав ще один українець і колишній одноклубник Кравця по київському "Динамо" – Олександр Рибка.

Зазначимо, що це перші голи Кравця в чемпіонаті Туреччини. Раніше він забивав тільки в Кубку.

Два голи Артема Кравця дозволили його команді здобути перемогу з рахунком 3:2.

Відео поєдинку: