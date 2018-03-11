Український форвард Кравець у Туреччині відзначився дублем у ворота екс-партнера по "Динамо" Рибки (відео)
15:41, 11 березня 2018Футбол
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Два голи Артема Кравця принесли його клубу перемогу.
Дубль Артема Кравця приніс перемогу "Кайсеріспору" / facebook.com/KayserisporFK
Український форвард турецького клубу «Кайсеріспор» Артем Кравець оформив дубль у матчі 25-го туру чемпіонату Туреччини проти «Карабюкспора». Цікаво, що ворота суперників захищав ще один українець і колишній одноклубник Кравця по київському "Динамо" – Олександр Рибка.
Зазначимо, що це перші голи Кравця в чемпіонаті Туреччини. Раніше він забивав тільки в Кубку.
Два голи Артема Кравця дозволили його команді здобути перемогу з рахунком 3:2.
Відео поєдинку:
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