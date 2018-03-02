"Манчестер Сіті" з українцем Зінченком букмекери вважають фаворитом №1 на перемогу в Лізі чемпіонів

Основні конкуренти "Сіті" у боротьбі за трофей - "Барселона", "Баварія" і "Реал".

Букмекери оцінили шанси 16 учасників плей-офф Ліги чемпіонів на виграш турніру. Відповідно до букмекерських котирувань, найвищі шанси на завоювання трофея - у англійського "Манчестер Сіті".

Престижна букмекерська контора William Hill вважає саме команду Гвардіоли головним фаворитом чемпіонської Ліги.

Коефіцієнт на дебютний тріумф "Сіті" становить 4,00. Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу "городяни" декласували швейцарський "Базель" - 4:0.

Другою у списку претендентів на виграш Ліги чемпіонів йде "Барселона" (5,00). Третя у списку фаворитів - "Баварія" (5,50). По-суті, німці вже в 1/4 фіналу, адже "Бешикташу" буде вкрай складно відігратися після 0:5 на виїзді, повідомляє zbirna.com.

На четвертій позиції у списку претендентів на титул розмістився "Реал" (6,50). Чинні чемпіони здивували впевненою домашньою перемогою над "ПСЖ" з рахунком 3:1, чим помітно підвищили довіру букмекерів до себе. А от парижани втратили статус одного з головних фаворитів, отримавши від авторитетної контори коефіцієнт 11,00.

Читайте також"Ман Сіті" українця Зінченко здобув перший титул у сезоні, розбивши "Арсенал" в Кубку англійської лігиШанси донецького "Шахтаря" на перемогу в Лізі чемпіонів оцінюються коефіцієнтом 81,00. У суперника гірників - "Роми" - цих шансів трохи більше (коефіцієнт 67,00). Букмекери бачать у наступній стадії римлян (1,73), але українців ніхто і не думає списувати (2,00).

Шанси команд виграти Лігу чемпіонів

Манчестер Сіті - 4,00

Барселона - 5,00

Баварія - 5,50

Реал - 6,50

ПСЖ - 11,00

Ліверпуль - 11,00

Тоттенхем - 15,00

Манчестер Юнайтед - 21,00

Ювентус - 26,00

Челсі - 34,00

Рома - 67,00

ШАХТАР - 81,00

Севілья - 151,00

Базель - 2501,00

Порту - 2501,00

Бешикташ - 5001,00

Поєдинки у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться:

6 березня (Ліверпуль — Порту, ПСЖ — Реал)

7 березня (Мансіті — Базель, Тоттенхем — Ювентус),

13 березня (МЮ — Севілья, Рома — Шахтар),

14 березня (Бешикташ — Баварія, Барселона — Челсі).

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня.