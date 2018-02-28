УПЛ зарахувало трьом командам ФК «Динамо» Київ технічні поразки за неявку в Маріуполь

Таким є наслідок рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) швейцарської Лозанни

28 лютого 2018 року до Української Прем’єр-Ліги надійшов лист №320 від Федерації футболу України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

В ньому повідомляється, що 19 лютого 2018 року Спортивний арбітражний суд (CAS) Лозанни відмовив ФК «Динамо» Київ у задоволенні скарг на рішення Апеляційного комітету ФФУ від 14 листопада 2017 року у справах «Про апеляційну скаргу ФК «Динамо» Київ на рішення КДК ФФУ від 11.09.2017 «Про неявку ФК «Динамо» Київ на матч 7-го туру чемпіонату УПЛ 27.08.2017 ФК «Маріуполь» Маріуполь – ФК «Динамо» Київ», «Про апеляційну скаргу ФК «Динамо» Київ на рішення КДК ФФУ від 11.09.2017 «Про неявку ФК «Динамо» Київ на матч 7-го туру чемпіонату України U-21 26.08.2017 ФК «Маріуполь» Маріуполь – ФК «Динамо» Київ» та «Про апеляційну скаргу ФК «Динамо» Київ на рішення КДК ФФУ від 11.09.2017 «Про неявку ФК «Динамо» Київ на матч 3-го туру чемпіонату України U-19 18.08.2017 ФК «Маріуполь» Маріуполь – ФК «Динамо» Київ».

Усім трьом командам зараховані поразки з рахунком 0:3.

У зв’язку з тим, що вказані рішення набули чинності, УПЛ внесла відповідні зміни у турнірні таблиці Чемпіонату УПЛ, Чемпіонату U-21 та Чемпіонату U-19 сезону 2017/18 років.