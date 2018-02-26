Суркіс: на тому боці воюють багато вболівальників "Шахтаря", на нашій - вболівальники "Динамо" (відео)

Президент "Динамо" дав розлоге інтерв'ю після поразки київського клубу в Спортивному арбітражному суді по "справі Маріуполя".

Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що вболівальники «Шахтаря» воюють на боці Росії.

«У травні 2017 року на НСК «Олімпійський» я зібрав керівників ФФУ. Там був не тільки Андрій Павелко, а і Вадим Костюченко, Володимир Генінсон, Олександр Бандурко та Ігор Кочетов. Я тоді сказав, що якщо «Маріуполь» вийде в Прем'єр-лігу, треба буде думати про безпеку. Особливо я підкреслив, що для «Динамо», враховуючи, що наші вболівальники були одними з ініціаторів революції гідності. Треба було зробити, щоб поїздка в Маріуполь була безпечною для моїх футболістів та вболівальників клубу.

Будь-яка розсудлива людина повинн була розуміти, що можуть бути провокації, адже на тій стороні воюють вболівальники «Шахтаря». Я не кажу, що всі, але таких багато. На нашій стороні у величезній кількості воюють вболівальники «Динамо», - зазначив Суркіс в інтерв'ю передачі "Профутбол".

«У червні ми домовилися, що перед кожним матчем в Маріуполі ми будемо розглядати кожну ситуацію окремо. Це було затверджено, але не підписано, в чому і полягає наша головна помилка. Олександр Бандурко, маючи на те підстави, надіслав листа в СБУ, де було сказано, що грати в Маріуполі не безпечно. Він хотів озвучити цей лист на засіданні виконкому ФФУ 20 червня, але Павелко вирвав у нього цей лист і сказав, що це не його компетенція, що це політичне питання і він не повинен його вирішувати.

У серпні я ще раз зустрічався з Павелко, в Монако. Ми домовилися, що матч перенесуть у Київ, а матч «Вереса» з «Шахтарем» – у Харків. А матч, 2 грудня, ми повинні були зіграти в Маріуполі. З цією ініціативою, за словами Павелко, повинен був виступити Андрій Шевченко».

Після присудження «Динамо» технічної поразки я зв'язався з Павелком. Він сказав, щоб Олексій Михайличенко зателефонував Андрію Саніну, і вони домовилися про проведення матчу. Потім ми подали апеляцію і я знову зв'язався з Павелко. Він сказав, що потрібно зібрати керівництво всіх клубів і за допомогою голосування скасувати рішення про технічну поразку. Якщо б ми домовилися про перегравання, то я просив би гарантії безпеки у місці проведення матчу. Гарантії від Павелка мені не потрібні.

«Маріуполь» в цій історії виконував роль молодшого брата. Я не розмовляв з цього приводу з Ахметовим, але Павелко мені постійно говорив, що йому потрібно вирішити це питання з президентом «Шахтаря», – сказав Суркіс.

Повна версія інтерв'ю президента "Динамо" - у доданому відео.