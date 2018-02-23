1/16 фіналу Ліги Європи: результати всіх матчів

00:14, 23 лютого 2018
Футбол
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Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" зіграло внічию - 0:0 - з грецьким АЕКом і вийшло в наступний раунд. Пропонуємо вашій увазі результати решти ігор.

Ліга Європи. 1/16 фіналу

Матчі-відповіді

Локомотив (Росія) — Ніцца (Франція) 1:0 (перший матч — 3:2)

Атлетіко (Іспанія) — Копенгаген (Данія) 1:0 (перший матч — 4:1)

Динамо Київ (УКРАЇНА) — АЕК (Греція) 0:0 (перший матч — 1:1)

Зеніт (Росія) — Селтік (Шотландія) 3:0 (перший матч — 0:1)

РБ Лейпциг (Німеччина) — Наполі (Італія) 0:2 (перший матч — 3:1)

Вільярреал (Іспанія) — Ліон (Франція) 0:1 (перший матч — 1:3)

Вікторія Пльзень (Чехія) — Партизан (Сербія) 2:0 (перший матч — 1:1)

Лаціо (Італія) — Стяуа (Румунія) 5:1 (перший матч — 0:1)

Спортінг (Португалія) — Астана 3:3 (перший матч — 3:1)

Аталанта (Італія) — Боруссія Дортмунд (Німеччина) 1:1 (перший матч — 2:3)

Атлетік (Іспанія) — Спартак (Росія) 1:2 (перший матч — 4:1)

Зальцбург (Австрія) — Реал Сосьєдад (Іспанія) 2:1 (перший матч — 3:1)

Мілан (Італія) — Лудогорець (Болгарія) 1:0 (перший матч — 3:0)

Арсенал (Англія) — Естерсунд (Швеція) 1:2 (перший матч — 3:0)

Брага (Португалія) — Марсель (Франція) 1:0 (перший матч — 0:3)

ЦСКА (Росія) - Црвена Звезда (Сербія) 1:0 (перший матч - 0:0)

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, о 14.00 за київським часом у Ньоні.

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Теги: #Ліга Європи результати матчів