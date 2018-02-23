1/16 фіналу Ліги Європи: результати всіх матчів

У четвер визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру.

У четвер відбулися матчі-відповіді на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє сайт УЄФА. Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" зіграло внічию - 0:0 - з грецьким АЕКом і вийшло в наступний раунд. Пропонуємо вашій увазі результати решти ігор. Ліга Європи. 1/16 фіналу Матчі-відповіді Локомотив (Росія) — Ніцца (Франція) 1:0 (перший матч — 3:2) Атлетіко (Іспанія) — Копенгаген (Данія) 1:0 (перший матч — 4:1) Динамо Київ (УКРАЇНА) — АЕК (Греція) 0:0 (перший матч — 1:1) Зеніт (Росія) — Селтік (Шотландія) 3:0 (перший матч — 0:1) РБ Лейпциг (Німеччина) — Наполі (Італія) 0:2 (перший матч — 3:1) Вільярреал (Іспанія) — Ліон (Франція) 0:1 (перший матч — 1:3) Вікторія Пльзень (Чехія) — Партизан (Сербія) 2:0 (перший матч — 1:1) Лаціо (Італія) — Стяуа (Румунія) 5:1 (перший матч — 0:1) Спортінг (Португалія) — Астана 3:3 (перший матч — 3:1) Аталанта (Італія) — Боруссія Дортмунд (Німеччина) 1:1 (перший матч — 2:3) Атлетік (Іспанія) — Спартак (Росія) 1:2 (перший матч — 4:1) Зальцбург (Австрія) — Реал Сосьєдад (Іспанія) 2:1 (перший матч — 3:1) Мілан (Італія) — Лудогорець (Болгарія) 1:0 (перший матч — 3:0) Арсенал (Англія) — Естерсунд (Швеція) 1:2 (перший матч — 3:0) Брага (Португалія) — Марсель (Франція) 1:0 (перший матч — 0:3) ЦСКА (Росія) - Црвена Звезда (Сербія) 1:0 (перший матч - 0:0) Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, о 14.00 за київським часом у Ньоні.

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