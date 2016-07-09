"Реал" надасть відпустку чотирьом учасникам Євро-2016 до 31 липня

Мадридський "Реал" надасть тритижневу відпустку своїм провідним гравцям які брали участь у чемпіонаті Європи з футболу, повідомляється в Twitter іспанського видання Marca.

Мова йде про гравців збірної Португалії Кріштіану Роналду і Пепе, футболіста збірної Німеччини Тоні Крооса і лідера збірної Уельсу Гарета Бейла.

Усім чотирьом буде надано відпустку до 31 липня.

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Нагадаємо, що збірні Уельсу та Німеччини програли свої півфінальні матчі, завершивши виступи на турнірі, відповідно, 6 і 7 липня.

Команда Португалії вийшла у фінал Євро-2016 і проведе свій останній матч 10 липня в передмісті Парижа на арені "Сен-Дені". Початок гри о 22.00 за київським часом.