10 гравців збірної Іспанії здали допінг-тест перед стартом плей-офф Євро

У суботу вранці Антидопінгова комісія УЄФА прибула на місце базування збірної Іспанії і взяла допінг-проби у десяти гравців команди, повідомляє Sport.ua.

Комісія відвідала готель, де проживає іспанська команда на Євро-2016 і взяла проби у десяти футболістів.

Результати тестів будуть відомі трохи пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 червня, відбудеться центральний матч 1/8 фіналу Євро-2016, в якому збірна Іспанії зійдеться з командою Італії.