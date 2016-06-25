10 гравців збірної Іспанії здали допінг-тест перед стартом плей-офф Євро
16:45, 25 червня 2016Євро 2016
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Гравців перевірили за два дні до центрального матчу 1/8 фіналу з Італією.
Reuters
У суботу вранці Антидопінгова комісія УЄФА прибула на місце базування збірної Іспанії і взяла допінг-проби у десяти гравців команди, повідомляє Sport.ua.
Комісія відвідала готель, де проживає іспанська команда на Євро-2016 і взяла проби у десяти футболістів.
Результати тестів будуть відомі трохи пізніше.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 червня, відбудеться центральний матч 1/8 фіналу Євро-2016, в якому збірна Іспанії зійдеться з командою Італії.
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