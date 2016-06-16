Хачеріді після гри з Північною Ірландією: "Це мій гол, прошу вибачення"

Центрбек збірної України Євген Хачеріді поділився емоціями після матчу з Північною Ірландією в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Ми боролися сьогодні, моментів було дуже мало, а ті, які все-таки були, ми не реалізували. У суперника було 1-2 моменти, але їм вдалося забити два голи", — зазначив Хачеріді.

"При стандартному положенні не розібралися, але гол забив саме мій гравець. Це мій гол, і я прошу вибачення у всіх. Пропустили другий гол, коли почали бігти вперед. П'ятов відбив перед собою і в порожні ворота добили", — додав захисник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України зазнала поразки від збірної Північної Ірландії з рахунком 0:2. Це фіаско ставить нашу збірну у вкрай скрутне становище. Тепер шансів на вихід з групи дуже мало.