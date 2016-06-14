Шевченко: "Сильні сторони Північної Ірландії - бійцівські якості і стандартні положення"

Андрій Шевченко напочатку розповів про найсвіжіші новини із табору національної команди: травмованих немає, команда повним складом готуватиметься сьогодні до майбутньої зустрічі із Північною Ірландією на стадіоні «Жорж Каркассон» в Екс-ан-Провансі, повідомляє прес-служба ФФУ.

Зкорема, Шевченко зазначив: «Поділимо усіх футболістів на дві групи. Ті, що учора грали проти збірної Німеччини, тренуватимуться за окремою програмою, а усі інші отримають нормальні навантаження».

Для багатьох спеціалістів та вболівальників несподіванкою стала поява у стартовому складі на матч із німцями Віктора Коваленка. Але, за словами Шевченка, це рішення стало закономірним для тренерського штабу, оскільки молодий хавбек провів сильний сезон за донецький «Шахтар» та добре виглядав в останніх тренуваннях «синьо-жовтих».

«Ми дали йому можливість відпочити у товариських матчах, оскільки він втомився після серйозного сезону за донецьку команду. За рівнем готовності було видно, що хлопець перебуває у хорошому стані. Надали йому шанс проявити себе у матчі з Німеччиною», – відповів на питання журналістів Шевченко.

За словами Шевченка, тренерський штаб ще не встиг подивитися матч між збірними Польщі та Північної Ірландії, тому цілісного малюнку від того, у якій формі перебувають британці на сьогоднішній день, поки що не має: “Перегляд цього матчу чекає на нас вже після цієї прес-конференції, оскільки після гри з німцями був важкий переліт та мало часу для сну”.

Але коротку характеристику нашим суперникам наставник все-таки дав: «Сильні сторони Північної Ірландії – бійцівські якості і стандартні положення. Команди, які грають в англійському стилі, грають до кінця. Це добре організована, компактна команда. Грає від оборони, закриває фланги, вдало будує контратаки. Всі ці моменти ми повинні врахувати».

Наостанок Шевченко поділився із присутніми словами оптимізму щодо долі української команди на Євро-2016: «Якщо команда продовжуватиме у тому ж дусі, як з Німеччиною, свої м’ячі ми рано чи пізно заб’ємо. Потрібно створювати якнайбільше гольових моментів – це головне».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Північна Ірландія відбудеться 16 червня у Ліоні. Початок матчу о 22.00 за київським часом.