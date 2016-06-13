Євро-2016. Італія переграла збірну Бельгії

Збірна Італії обіграла Бельгію у матчі першого туру групи Е на Євро-2016. Гра завершилася з рахунком 2:0.

У перші півгодини гри обидві команди команди не хотіли брати на себе ініціативу, допоки Італія не відкрила рахунок. Леонардо Бонуччі довгою передачею вивів Еммануеле Джаккеріні сам-на-сам з воротарем суперника Тібо Куртуа, і італійський півзахисник "Болоньї" не залишив шансів супернику.

Після цього Бельгія помітно активізувалася і створила кілька гольових моментів, але ні Ромелу Лукаку, ні Дівоку Оригі, який вийшов на заміну, їх реалізувати не змогли. Крім того, протягом всього матчу чудово діяла оборона італійців, повністю складена з гравців "Ювентуса".

Наприкінці матчу італійцям вдалося вдала контратака, яка завершилася красивим і точним ударом з близької відстані у виконанні форварда "Саутгемптона" Граціано Пелле - 2:0.

Як повідомляв УНІАН, в іншому матчі групи Е збірні Швеції та Ірландії зіграли внічию 1:1.

Бельгія - Італія - 0:2 (0:2)

Гол: Джаккеріні (32), Пелле (90+2)

Б: Куртуа, Сіман (Карраско, 76), Альдервейрельд, Вермален, Вертонген, Вітсель, Наїнгголан (Мертенс, 62), Де Брейне, Феллаїні, Азар, Лукаку (Орігі, 72);

І: Буффон, Барцальї, Бонуччі, К'єлліні, Кандрева, Пароло, Де Россі (Мотта, 78), Джаккеріні, Дарміан (Де Шильо, 58), Пелле, Едер (Іммобіле, 75);

Попередження: К'єлліні, Едер, Бонуччі, Мотта.